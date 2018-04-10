(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanlığı 50 muhtarı İspanya'ya götürdü

Murat ÇAKIR-İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmeli" sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bugün 5 ilden 50 muhtar, İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü.





"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ, GİDİP GÖRECEĞİZ"



Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde topluca poz verdi. Çoğu yurt dışına ilk kez çıkan muhtarlar heyecanlıydı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurt dışına çıkacağını söyledi. Polat, " Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" dedi. Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Endülüs'teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübelerini mahallelerine aktarabileceğini belirtti. Kudüs'ü de görmeyi çok istediğini anlatan Bahadır, şehircilik açısından Hollanda ve Almanya'yı da görmek istediğini kaydetti. Erzincan'dan gelen muhtar Hamza Alkan'da yurt dışına ilk kez çıkacağını ve Erzincan'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu ise "Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz." diye konuştu.





"BU KESİNLİKLE BİR TURİSTİK GEZİ DEĞİLDİR"



Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise, "Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır" diye konuştu.



Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladılar.



Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.