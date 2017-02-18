(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamada hayatını kaybeden bekçi İbrahim Keten'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
18 Şubat 2017 Cumartesi 16:03
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