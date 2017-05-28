Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde
Soylu, Kato dağında askerlerle
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Taşeron işçilere 'kadro' açıklaması
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a emanet
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a...
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş

(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde

ŞIRNAK, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Irak sınır hattında bulunan, yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı zervisine çıkarak, operasyonu yürüten güvenlik...

ŞIRNAK, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Irak sınır hattında bulunan, yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı zervisine çıkarak, operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya geldi. 

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Oradan helikopterle Beyteşşübap'a geçen Bakan Soylu, daha sonra yine helikopter ile Türkiye- Irak sınır hattında bulunan ve yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdürüldüğü Kato Dağı zirvesine indi. 

Operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya elen Bakan Süleyman Soylu, komutanlardan operasyon hakkında bilgi aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246