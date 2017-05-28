(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde

ŞIRNAK, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Irak sınır hattında bulunan, yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı zervisine çıkarak, operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya geldi.



Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Oradan helikopterle Beyteşşübap'a geçen Bakan Soylu, daha sonra yine helikopter ile Türkiye- Irak sınır hattında bulunan ve yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdürüldüğü Kato Dağı zirvesine indi.



Operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya elen Bakan Süleyman Soylu, komutanlardan operasyon hakkında bilgi aldı.