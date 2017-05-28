(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde (2)

BEYTÜŞŞEBAPLI ÇOCUKLARLA TOP OYNADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki incelemelerinin ardından Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne geçti. Bakan Soylu, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf, Bakan Soylu'dan yolların yapılması, ilçeye doktor atanması konusunda taleplerde bulundu. Bakan Soylu, esnaf ziyareti sırasında caddede top oynayan çocuklara eşlik erderek, onlarla bir süre oynayıp, çeşitli hediyeler verdi.



Ziyaret esnasında yanına gelen bir gencin işsiz olduğunu anlatması üzerine Bakan Soylu, Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener'e, gence iş bulma konusunda yardımcı olunmasını istedi. Bakan Soylu'nun ziyareti sürerken, yanına gelen yerel sanatçı Tıvorlu İsmail de Kürtçe türkü söyledi.



Beytüşşebap'taki ziyaretinin ardından helikopterle Şırnak'a geçen Bakan Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlerle iftarda buluşacak.





Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()



