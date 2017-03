(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu, erlerin yemin törenine katıldı (2)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Bilecik'teki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda, temel eğitimleri tamamlayan erlerin yemin törenine katıldı. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Bilecik'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlamış olan 61'i kısa dönem olmak üzere 3 bin 669 erin yemin törenine katıldı. Törene bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı AK Partili Selim Yağcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile çok sayıda asker yakını katıldı. Tugay bahçesindeki törende, temel eğitimlerini tamamlayan 1997/1 dönem toplam 3 bin 608 er ile 366'ncı kısa dönem 61 er Türk bayrağı ve silahların olduğu masalara ellerini koyarak topluca yemin etti. ÜÇÜZ ASKERLERİN BABASINA ŞİLT VERDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üçüz olan oğulları Hasan, Hüseyin ve Mustafa Girgin asker olan baba Hüseyin Girgin ile anne Adile Girgin'e şilt ve çeşitli hediyeler verdi. Muğla'nın Ortaköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirten baba Hüseyin Girgin, 20 yaşındaki üçüz oğullarından Hasan ve Mustafa'nın Bilecik'te, diğer oğlu Hüseyin'in de Aydın'da jandarma olarak vatani görevlerini yaptığını söyledi. Hüseyin'in de Jandarma Genel Komutanlığı'nın izniyle Bilecik'e gelerek kardeşleriyle birlikte yemin ettiğini belirten baba Hüseyin Girgin, oğullarıyla gurur duyduğunu kaydetti. 'DÜNYADA EVLADINI ASKERE DAVUL ZURNAYLA GÖNDEREN BİR BAŞKA MİLLETTE YOK' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada dünyada evladını davul ve zurnayla askere gönderen başka millet olmadığını söyledi. Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sevgili gençler, kıymetli Mehmetçikler, dünyanın yaşayan en eski ordularından birinde Türk Ordusunda asker oldunuz. Biraz önce yemininizi ettiniz, burası Peygamber ocağıdır. Dün bu alanda başkaları vardı, babalarınız, ağabeyleriniz vardı, bizler vardık. Bugün bu alanda sizler varsınız. Yarın başkaları olacak. İçlerinden cumhurbaşkanı, içlerinden başbakan, içlerinden bakan olanlar oldu, milletvekili olanlar oldu, profesörler, doktorlar, mühendisler oldu. Ama hepsi, hepimiz en nihayetinde bildik ki ve belledik ki biz bu yüce Türk milletinin, bu asil Türk milletinin, bu aziz milletin evladıyız, askerleriyiz ve bu milletin tek bir birey kahraman ordusunun neferleriyiz. Dünyada evladını askere davulla, zurnayla, kınalar yakarak, kurbanlar keserek gönderen bir başka millette yoktur. Dünyada kızını evlendirmek için damat adayıyla acaba askerliğini yaptı mı?, yapmadı mı?diye soran başka bir millette yoktur. Askerlik hepimiz için ama hepimiz için çok önemlidir." 'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELENİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR' Bakan Soylu, Türkiye'de terörle mücadelenin sürdüğünü ifade ederek yemin eden askerlere hitaben şunları söyledi: "Sevgili gençler, bugünden itibaren vatan, millet size emanettir. Milletin canı, malı, namusu size emanettir. Bilin ki siz uyanık oluğunuz için biz rahatça uykumuzu uyuyabiliyoruz. Sizin uyanık olduklarınızı bildikleri için bu ülkede PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı, ve diğer terör unsurlarının uykusu kaçmaktadır. Ülkemiz terörle bir mücadele vermektedir. Belki bir kısmınız terörle mücadele bölgelerinde görev yapacaksınız. Şehitlerimiz vardır gazilerimiz vardır ama bilinmelidir ki asla korkumuz yoktur ve olmayacaktır. Bu milletin her ferdi bu ordunun her askeri, bu en yüce makama namzettir, adaydır. Şunu ifade etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim, aileler, son 6 ayın önemli bir bölümünü doğu ve güneydoğu Anadolu'da geçirdim oradaki vatandaşlarımızın askerimize jandarmamıza polisimize güvenlik kuvvetlerimize olan muhabbetini sevgisini her gün hem de en yakından tanık oldum ve şahit oldum. Eksi 30 derecede bu ülkenin hürriyeti ve özgürlüğü için ay yıldızlı bayrağın 780 bin kilometre karede nazlı nazlı dalgalanması için fedakârlıklarda bulunduklarını gördüm. Türkiye terörle mücadelesinin de üstesinden gelecektir Allah bizimledir millet bizimledir." 'BABA YÜREĞİ FARKLIDIR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında son olarak "Kıymetli babalar benim de bir evladım var yakın zamanda askerliğini yaptı tezkeresini aldı geldi şu andaki hissiyatınızı çok iyi biliyorum nasıl bir gururla bu koca sahada evladınıza baktığınızı bir yandan onu bu günlere nasıl getirdiğinizi zihninizden neler geçirdiğinizi evladınızın ne kadar büyüdüğünü onu bu güzel elbiseler içinde görünce fark ettiğinizi, bir baba olarak sorumluluğunuzu yerine getirip onun nihayetinde devletin hizmetine teslim etmenin gururunu çok iyi biliyorum. Baba yüreği farklıdır sevinçten de olsa kederden de olsa babanın gözyaşı içeriden akar biz bunu biliriz" dedi. Bakan Soylu, törenin ardından Bilecik 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda fidan dikti daha sonra askerlerle birlikte yemek yedi.