: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Teröristi arama çalışmaları devam ediyor
(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama
: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Teröristi arama çalışmaları devam ediyor
01 Ocak 2017 Pazar 07:59
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