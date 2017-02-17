(Görüntülü Haber) İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk Hakkari'de

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Hakkari'de Vali Cüneyit Orhan Toprak ve yetkililerle basına kapalı toplantı yaptı. İçişleri Bakan yardımcısı Öztürk ve beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ile Jandarma Genel Komutan Yardımcı Vekili Tümgeneral Ali Çardakçı, bugün Hakkari'ye geldi. Helikopterle Fatih Kışlasına inen Bakan Yardımcısı Öztürk ve beraberindekileri, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları, ilçe Kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı. Kışlada askerleri ziyaret edip bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Öztürk, daha sonra Hakkari Valiliği'nde Hakkari Valisi Toprak, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamlarının katıldığı toplantıya geçti. Toplantı öncesi kısa görüntü alan basın mensuplarına, Öztürk herhangi bir açıklama yapmazken, toplantı basına kapalı olarak devam etti.