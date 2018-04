(Görüntülü Haber) İçişleri Bakan Yardımcısı: FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ/PDY üyelerinin, 'ByLock'tan sonra farklı haberleşme sistemi kullanmaya başladığı yönündeki iddiayla ilgili, "Onların geliştirebileceği her türlü yol ve yönteme karşı duyarlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmanımızın ne kadar sinsi ve hain olduğunu unutmadan aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Ersoy, son yıllarda Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesiyle göç konusunda araç konumundayken, hedef ülke olduğunu söyledi. Afganistan'dan gelen göçmenler için Iğdır'da, kamp şeklinde geçici geri gönderme merkezi yapacaklarını kaydeden Ersoy, şunları söyledi:



"Son yıllarda ülkemizin yaşadığı olumlu anlamdaki gelişmeler, ekonomik anlamdaki büyümemiz, bulunduğumuz coğrafyada neredeyse huzurun ve istikrarın olduğu tek ülke gerçeği karşısında geçmiş dönemlerde ülkemiz göç için bir araç konumundayken bugün büyük ölçüde hedef ülke konumuna gelmiş durumda. Maalesef bölgemizde bir şekilde yaşanan sıkıntılar, iç savaşlar ve terör olayları nedeniyle dünyada çok ciddi bir göç dalgası oluştu. Burada en önemli hedef ülke de, aynı zamanda Avrupa'ya geçmede araç ülke de Türkiye oldu. Afganistan'da da maalesef 40 yıldır devam eden bir iç savaş ve huzursuzluk var. Buradan gerçekten artık bezmiş, bıkmış ve ne yapacağını şaşırmış insanlar, bir şekilde çare olarak ülkemize sığınmayı görüyorlar. Bir ara ciddi bir dalga oluştu ama şu aşamada o dalga büyük oranda kesilmiş durumda. Geri gönderme sistemini yine Afganistan'la iş birliğiyle aşmış durumdayız. Geri göndermedeki bu kararlılığımız neticesinde ülkemiz üzerindeki göç baskısı ciddi bir şekilde azalmış durumda. Iğdır'da geçici bir geri gönderme merkezi yapıyoruz, kamp şeklinde. Büyük ölçüde orada bölgede kontrol altına alıp sonra ülkelerine iade işlemini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Afganistan'dan gelen göç dalgasının ciddi şekilde Edirne'ye ulaşıp rahatsız edeceğini düşünmüyoruz."



'EN YÜKSEK SIĞINMACI KABULÜNÜ YAPAN ÜLKEYİZ'



Büyük ve güçlü ülke olmanın gerekliliklerini yerine getirirken, uluslararası hukukun da verdiği imkanları yine ülkenin lehine kullanmaktan çekinmediklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:



"Göç sadece hem göçerler açısından hem de ev sahibi ülke açısından bir göç sorunu değil. Aynı zamanda çok ciddi şekilde dünyada artık bir güvenlik sorunu oldu. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için bu anlamda biz de bakanlık olarak almamız gereken önlemleri almaya ciddi şekilde almaya devam ediyoruz. Afgan halkı gerçekten kardeş halkımız. Bize karşı çok sıcak, çok samimi, çok içten duyguları olan insanlar. Gönül ister ki ülkelerinde barış olsun, huzur olsun, insanlar topraklarında kalabilsinler; ama maalesef 40 yıldır bunu sağlayamadılar. Onları da anlayışla karşılıyoruz ama her ülkemizi hedef ülke olarak gören göçmen kardeşlerimizi de ülkemizde misafir etme şansımız maalesef yok. Bugün bütçe imkanlarımıza, ülkemizin büyüklüğüne ve mili gelirimize göre en yüksek insani yardımı ve en yüksek sığınmacı kabulünü yapan ülkeyiz; ama bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasına izin vermemek için elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz."



'KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ ALMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ'



Türkiye'nin, kendi sınırlarını koruyup, kendi güvenliğini alma yükümlüğü olduğunu vurgulayan Ersoy, "Başkalarını herhangi bir şekilde suçlayarak bizim bugün muhatap olduğumuz sorunları çözmemize katkı sağlamayacak polemiklere girmenin de anlamı yok. Biz işimizi iyi yapmaya çalışacağız. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşananlar bizim için de bir ibret vesilesi. O insanların da halini gördükçe, dağlarda taşlarda yarı çıplak ayaklarla sığınacak bir toprak aradığını gördükçe, huzur aradıklarını gördükçe bu ülkede yaşıyor olmanın, bu ülkenin vatandaşı olmanın, bu kadar kan ve gözyaşıyla imtihan bir coğrafyada huzur içinde yaşıyor olmanın kıymetini de bütün milletin takdir etmesi ve bir gün bizim de Suriyeliler, Iraklılar, Afganlılar gibi zor durumda kalmamızı arzu edebilecek, ya da sonuçları bu olabilecek hiçbir girişime, kalkışmaya müsaade etmeyecek kadar dik ve uyanık olmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.



'GELİŞTİREBİLECEKLERİ YÖNTEME KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'



FETÖ/PDY üyelerinin, şifreli haberleşme programı 'ByLock'tan sonra farklı haberleşme sistemi kullanmaya başladığı yönündeki iddialar sorulan Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi varlığına, birliğine, Anayasal düzenine karşı girişilebilecek her türlü kalkışmayı ve oluşumu, özellikle 15 Temmuz'dan sonra nasıl takip etti ve kontrol altına almaya çalıştıysa bundan sonra da elindeki bütün teknolojik imkanları ve üstünlüğü kullanarak takip etmeye devam edecek. Kripto olmak noktasında çok mahir davranan ve bugüne kadar çok başarılı olmuş, şeytanın bin yıl düşünse aklına gelmeyecek yol ve yöntemleri bu milletin birliği ve bütünlüğünü bozmak ve bu memleketi bir müstemleke memleket haline getirmek için mücadele etmeyi göze almış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Biz de ebetteki onların geliştirebileceği her türlü yol ve yönteme karşı duyarlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle bu güne kadar çok başarılı bir süreç geçirdik. Düşmanımızın ne kadar sinsi ve hain olduğunu unutmadan aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz."



İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Selimiye Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İl Göç İdaresi'nde geçip, incelemelerde bulundu.