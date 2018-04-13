(Görüntülü Haber) İçişleri Bakan Yardımcısı: FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor (2)

'AB SINIRLARINA DAYANAN İNSANLARI YAKALAYIP, MİSAFİR EDİYORUZ'



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kaçak göçmenlerin bulunduğu Edirne İl Göç İdaresi'nde incelemelerde bulundu. Ersoy, "Son umut olarak Avrupa Birliği sınırlarına kadar dayanmış insanları yakalayıp burada misafir ediyoruz. İnsandır bunlar ve o özelliklerine uygun bir şekilde elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde misafir etmeye çalışıyoruz. Hepsi 'Türkiye bizi özgür bıraksın, azat etsin' diyor. İçeride dinledim, 'Bizi göndermeyin gidecek ülkemiz yok, savaştan sığınacak yerimiz yok, biz buralarda çalışmak istiyoruz, yaşamak istiyoruz' diyorlar. Bu beklentilerle buralara gelmişler. Düşünün Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'den çıkmış buraya kadar gelmiş, sınırda belki 50-30 metre sonra yakalamış getirmişiz. Başladıkları noktaya geri göndereceğiz. Onlar için de zor bir süreç, zor bir hayat. Ama bizde hem kabul edilebilir bir sayıda tutmak zorundayız, ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenlerimizi hem de onları insani bir şekilde göndermek durumundayız. Baktık, gördük genel anlamda şartları iyi durumda arkadaşların. Binanın şartları da uygun" dedi.



TÜRKMEN KADIN, OĞLU İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ



Bakan Yardımcısı Ersoy'un ayrılacağı sırada İstanbul'da yaşayan Türkmenistan uyruklu bir anne, Yunanistan sınırını yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalanıp işlemleri için getirilen oğluyla görüşmek için hamle yaptı. Mehmet Ersoy ile görüşmek istediğini bağırarak söyleyip ilerlemeye çalışan Türkmen kadını korumalar durdurdu. Kadının sesini duyan Edirne Valisi Günay Özdemir araya girdi. Türkmen anneyle bir süre konuşan Özdemir'in talimatıyla kadının oğlu ile görüşmesine izin verildi.

