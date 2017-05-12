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(Görüntülü Haber) İbrahim Erkal'ın ailesi Erzurumlular derneğinde taziyeleri kabul ediyor

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- İbrahim Erkal'ın ailesi ve yakınları, Maltepe'de bulunan Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezi'nde taziyeleri kabul ediyor. Erzurumlular Eğitim, Kültür ve...

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- İbrahim Erkal'ın ailesi ve yakınları, Maltepe'de bulunan Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezi'nde taziyeleri kabul ediyor. Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek, "Ben Erkal gibi memleket sevdalısı tanımadım. Ben Erzurumlular vakfı başkanıyım ama Erkal gibi memleket sevdalısı olamam. Rabbim ailesine ve sevenlerine yardımcısı olsun" dedi. Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ise “Hem iyi bir hemşeri hem iyi bir sanatçı, seveni çok olan değerli bir sanatçı mütevazi bir insandı. İnsanların ölünce kıymeti biliniyor ama hamdolsun o hayattayken de kıymeti biline sevilen, etrafa değer katan, etrafındakilerinden değer üreten biriydi" diye konuştu.

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