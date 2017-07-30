(Görüntülü Haber) İBB önünde sel felaketi protestosu

Ümit TÜRK /İSTANBUL,() Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul'da son 15 günde meydana gelen aşırı yağış sonucu oluşan sel felaketinin meydana getirdiği olumsuzlukların sorumlusunun yöneticiler olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan grup, "Asıl felaket sizsiniz istifa edin" yazılı pankart taşıyarak, "Topbaş elini İstanbul'dan çek" şeklinde sloganlar attı. "...NE TATMİN EDİCİ BİR AÇIKLAMA NE DE BİR ÖZELEŞTİRİ YAPMIŞLARDIR" Grup adına Deniz Yazlı ile Ersin Kiriş basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Altyapıları sağlam, afetlere karşı emniyetli ve insan odaklı kentleşmenin yerine, tepeden inme kararlarla emlak ve inşaat şirketlerinin arzu ve talepleri doğrultusunda şekillenmiş rant odaklı bir kentleşmeyle karşı karşıyayız. Nitekim, 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul, son iki haftada iki büyük fırtına ve peşinden gelen sel felaketleriyle sarsılmıştır. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere sorumlular, alay edercesine, halka, "tedbir almaları" gerektiğini söylemeleri dışında, sorumlular olarak kendilerinin ne gibi tedbirler aldıklarını, nasıl bir afet yönetimi izleyeceklerine dair iki kelam etmedikleri gibi her iki afetin ertesinde ne tatmin edici bir açıklama ne de bir özeleştiri yapmışlardır" denildi. "VATANDAŞLAR KENDİ ÇABALARIYLA SEL SULARINDAN KURTULDULAR" Vatandaşların kendi çabalarıyla sel sularından kurtuldukları ve sel felaketinde can kaybının yaşanmamasının bir mucize olduğu savunulan açıklamada, "Kentsel dönüşüm projeleriyle nüfusunu artırdıkları kentin altyapısını yenilemek yerine, işlevsiz projelerle vatandaşın cebinden milyarlarca dolar harcayan idareler, vatandaşları lağım sularında yüzdürmüş, sağlıklarını tehlikeye atmıştır" ifadeleri kullanıldı. "Asıl afet, sağlıklı altyapıyı kurmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı üst ölçekli planlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bilim dışı ulaşım projeleriyle yeni afet alanları yaratan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile kuzey ormanlarında mega projelerle milyonlarca ağacın kesilmesini seyreden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'dır" denilerek, bu kurumları yönetenlerin istifa etmelerinin gerektiği savunuldu.