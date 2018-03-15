Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi. İBB Meclis Üyesi Berke Berter, İBB Meclis'inde yaptığı konuşmada, "Dün, dünyamızı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndü, Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkese tavsiye ettiği gibi de üç çocuk sahibiydi. Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum" dedi.
(Görüntülü Haber)İBB'nin CHP'li üyesi: Stephen Hawking'in ismi İstanbul'da bir caddeye verilsin
Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi. İBB...
15 Mart 2018 Perşembe 19:50
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