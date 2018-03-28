Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal: Metrobüsü bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine,  "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin...

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine,  "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.


 

MEVCUT YOLCULARIMIZA DA İYİLİK YAPMIŞ OLMAYIZ


 

Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:


 

"Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314