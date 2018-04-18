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(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal'dan erken seçim açıklaması

Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, konsoloslarla Emirgan Parkı'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu. Uysal, erken seçimle ilgili bir...

Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, konsoloslarla Emirgan Parkı'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu. Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, "Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi, olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum."

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