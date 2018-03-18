(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal: Bugün Kağıthane'nin varoşu, Şişli'nin bazı mahalleleri...

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "1980'li, 1990'lı yıllarda Kağıthane Şişli'nin varoşlarıydı. Ama bugün Kağıthane'nin varoşu, Şişli'nin bazı mahalleleri" dedi. " İnşallah 2019'da Şişli'de de AK Parti'li belediyeciliğini tekrar başlatacağız" diyen Uysal, "25 olan AK Parti'li belediye sayısını, 30'a çıkaracağız. Şişli de buna dahil. Oyumuzu, yüzde 50'ler konuşuluyor, 60'lar konuşuluyor hâle getireceğiz inşallah" şeklinde konuştu. ELEŞTİREN ZİHNİYET MAHVOLDU İBB Başkanı Mevlüt Uysal, dün katıldğı AK Parti'nin Şişli İlçe Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bizi suçlarken hep 'İstanbul'u mahvettiniz. İstanbul'a yüksek binalar yaptınız' diyorlar. Ama o eleştiren zihniyetin yönettiği ilçeler mahvoldu. Baktığımız zaman yüksek binalar hep oralarda. İnşallah yeni dönemde yeşil bir İstanbul olacak. Nisan ayında Lale Festivali, Mayıs ayında Çiçek Festivali'miz yapılacak arkasından" dedi. AK PARTİ'Lİ BELEDİYE SAYISINI 30'A ÇIKARACAĞIZ Mevlüt Uysal, "1980'li, 1990'lı yıllarda Kağıthane Şişli'nin varoşlarıydı. Ama bugün Kağıthane'nin varoşu, Şişli'nin bazı mahalleleri. Kağıthane Belediye Başkanı'mızı tebrik ediyorum. Çünkü AK Parti belediyeciliği bu. İnşallah 2019'da Şişli'de de o AK Parti'li belediyeciliği başlatacağız" dedi. Uysal, "2019'da başkanlık sistemi kurulursa, bu da İstanbul'dan başlayacak. 25 olan AK Parti'li belediye sayısını, 30'a çıkaracağız. Şişli de buna dahil. Oyumuzu, yüzde 50'ler konuşuluyor, 60'lar konuşuluyor hâle getireceğiz inşallah" diye konuştu. FERİKÖY'E KENT PARKI GELİYOR Şişli'deki kent parkı projesi hakkında bilgi veren İBB Başkanı, "Feriköy'de İSKİ binası vardı. Orayı boşalttırdık. 20 bin metrekarelik alanı yeşil alan yapıyoruz. Mecidiyeköy'de katlı otoparkımız vardı. Oraya cami ve meydan düzenlemesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. ŞİŞLİ'YE YAPILAN YATIRIMLARIN HEPSİ BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE Uysal, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları anlatarak, "En önemli payı ulaşım. Metro, yollar, kavşaklar, tüneller. En önemli yatırımımızı Şişli'ye yapmışız. İlk metro buradan başlamış. Şişli'ye bir yatırım varsa, hepsi büyükşehir sayesinde. Şişli'ye geçmişte olduğu gibi hatta daha fazla sahip çıkacağız" dedi. DEVAM EDEN METRO PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ Devam eden projeler hakkında bilgi veren Uysal, "Dolmabahçe-Levazım Tüneli devam ediyor. Mecidiyeköy'den Mahmutbey ve Kabataş'a metro inşaatları devam ediyor. Şu ana kadar yapılmış 160 kilometre metromuz var. Bu yıl sonunda 110 kilometre daha raylı sistemimiz bitmiş olacak. Bunun yaklaşık 63 kilometresi banliyo. Ekim sonu itibarıyla bitecek. Geri kalanı 4 yeni metro hattımız. Birisi Mecidiyeköy'den Mahmutbey'e. Diğeri aralık ayında açtığımız Üsküdar-Ümraniye hattının açılmayan kısmı olan Ümraniye-Çekmeköy hattı. Bir diğeri Bostancı-Dudullu hattı ve Eminönü-Alibeyköy raylı sistemi. Bunları da açtığımız zaman ulaşım rahatlamış olacak" diye konuştu.