(Görüntülü Haber) Huzurevi inşaatının yarım kalmasına 'balık tutma' tepkisi

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN’un Vezirköprü İlçesi’nde 92 yaşındaki Kemal Kayalıoğlu, simit satarak kazandığı parayla alıp Kaymakamlığa huzurevi yapılması için bağışladığı arsanın 5 yıldır kaderine terk edilmesine tepki gösterdi. Mahalle halkı da temeli atılan huzurevi inşaatında, yağmur suları ile dolan bölgelerde olta ile balık tutarak protestoda bulundu. Samsun’un Vezirköprü İlçesi'nde evli ve 2 çocuk babası emekli Kemal Kayalıoğlu'nun huzurevi yapılması şartıyla bağışladığı ve 5 yıl önce dönemin Kaymakamı tarafından temeli atılan inşaatta, çalışmalar bir türlü ilerlemedi. Hıdırlık Mahallesi’ndeki 9 dönüm alandaki inşaatın halini hem Kayalıoğlu'nun, hem de mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. İnşaatın halini gördükten sonra büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Kemal Kalayıoğlu, "Büyük umutlarla Vezirköprü'ye bir şey katmanın heyecanıyla bu işe koyulmuştum. Vezirköprü'nün huzurevine ihtiyacı vardı. Sokaklarda, cami köşelerinde uygun olmayan şartlarda, evlerinde tek başına yaşamaya çalışan bakıma muhtaç birçok yaşlının olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözümü için zamanında simit satarak aldığım bu tarlayı bu hayırlı iş için bağışladım. Şimdi görüyorum ki atılan temel çürümeye terk edilmiş durumda. Bağışladığım arsanın kaderine terk edildiğini görünce sanki dünya başıma yıkıldı. Yetkililere sesleniyorum. Bu inşaatın yapımına devletin mi gücü yetmiyor, yoksa huzurevine mi ihtiyaç yok? Bir açıklama yapsınlar. Bu işi yapamayacaklarsa da arsamı iade etsinler. Ben gerekirse okul, ihtiyaç varsa bir doğum hastanesi yaptırayım" dedi. Çürümeye terk edilen huzurevi temelinin başına toplanan mahalle sakinleri burada tepkilerini göstermek amacıyla, içi yağmur suyu dolu temelde ellerindeki oltalarla temsili balık tuttu. İnşaatın tamamlanmasını isteyen mahalle sakinleri, "Yardıma muhtaç bir çok yaşlılarımız var. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla huzurevi inşaatına başlandı. Temeli atıldıktan sonra tek bir çivi bile çakılmadı. Neden böyle bir israf yapılıyor anlamış değiliz. Mahallemizin çocukları bu temelin etrafında oynuyor suya düşerlerse diye korkuyoruz. Yetkililerden huzurevi inşaatının biran önce tamamlanarak hizmete açmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kaymakamlığın huzurevi inşaatı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teklifte bulunularak yatırım programına alınmasını isteyeceği ifade edildi.