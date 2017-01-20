(Görüntülü Haber) Hurda otomobili sarı- lacivert renklerle yeniledi

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te, sanayi sitesinde oto tamircisi Maaz Erdemir, sahibinin hurdaya ayırıp kaderine terk ettiği otomobili onardı ve kullanılacak hale getirdi. Erdemir, otomobilin koltuklarını da tuttuğu Fenerbahçe'nin renkleri olan sarı- lacivert yaptı. Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf 44 yaşındaki Maaz Erdemir hurda otomobili 4 bin 500 lira ödeyerek satın aldı. Fanatik Fenerbahçeli olan Erdemir, onarıp kullanılacak hale getirdiği otomobilin koltukları ve tavanını sarı-laciveret renkler kullanarak yeniledi. Yaklaşık bir ay çalışmayla otomobili yürür hale getirdiğini belirten Maaz Erdemir, "İlk olarak motor ve kaporta işlemlerini yaptım. Motoru ve kaportayı çalışır hale getirdikten sonra iç dizayn yaptım ve aracımı fanatik taraftarı olduğum Fenerbahçe spor kulübü renklerine bürüdüm" dedi. Otomobilini almak isteyenler olduğunu belirten Maaz Erdemir, "Fanatik Fenerbahçeli olduğum için kendime özel yaptım, satmak istemiyorum. Sadece Fenerbahçe Kulübü'ne hediye edebilirim" iye konuştu.