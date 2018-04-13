(Görüntülü Haber) Hurda metalleri sanata dönüştürüyor

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeçi, hurda ve atık metal parçalarını, kaynak makinesi ve spiral gibi el aletlerini kullanarak, heykel yapıyor. Atık metalleri değerlendiren Keçeci, hem sanat eserleri üretirken diğer yandanda çevrenin atık metallerle kirlenmesini engellediğini söyledi. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sanatla uğraştığını anlatan Keçeci, Son 12 yıldır atık metaller ile ilgilenen bir sanatçı oldum. Metallere şekil vererek değişik tasarımlar yapıyorum dedi. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, atık malzemeleri kullanarak insan figürleri ve film karakterlerinden sıradışı heykeller yapıyor. Keçeçi, talep üzerine farklı kentleri gezerek eserlerini AVM ve sanat galerilerinde sergiliyor. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sanatla uğraştığını anlatan Keçeci, Son 12 yıldır atık metaller ile ilgilenen bir sanatçı oldum. Metallere şekil vererek değişik tasarımlar yapıyorum.Yaptığım tasarımlarda atık endüstriyel metalleri kullanıyorum. Gündelik yaşamda yıpranmış ve çöpe gidecek metalleri kullanarak heykeller yapıyorum. Yapmış olduğum heykellerin sayısı çok arttı. Önceden 20 ve 30 civarı heykel yapıyordum. Şimdilerde ise artık sayısını bile unuttum. Bu heykellerden belli bir grupta olanları TIR ile Türkiye'deki AVM'lere ve fuarlara götürerek sergiliyorum. Yapmış olduğum sergiler de çok fazla ilgi görüyor dedi. BİR HURDACI GİBİ METAL TOPLUYORUM Yaptığı işin oldukça yorucu olduğunu ve bir hurdacı gibi metal topladığını anlatan Keçeci, Şimdiye kadar çok farklı tasarımlar yaptım. Yani bir ambulansı, akvaryuma dönüştürdüm. Atıklardan, kadın figürleri, yeniçeri, Turgut Özal ve Nasreddin Hoca'nın eşşeği gibi değişik tasarımlar yaptım. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi içinde bir çınar ağacı yaptım. Üzerinde kitaplar ve insanlar olan bir ağaç oldu. Bunun amacı insanların kitap okumaya teşvik etmekti. Farklı tasarım teklifleri geliyor.Bu tasarım teklifleri ile kendimi daha da geliştirme başladım diye konuştu. 3 BİN CİVARINDA TEL KULLANDIM Son olarak 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın heykelini yaptığını anlatan Keçeci, Malatyalı olmamdan dolayı rahmetli Turgut Özal'a ayrı bir sevgi ve saygım olmasından dolayı metallerden heykelini yaptım. Bu heykeli tam 4 ayda bitirdim. Binlerce malzemeyi birleştirdim. Saçlarında çivi tellerinden oluşan 3 bin civarında tel kullandım. Tek tek bir kuaför gibi bunları işledim. Ayakkabısını yaparken bir kunduracı edasıyla çalıştım. Aslında tüm heykellerimde aynı yöntem ile çalışıyorum. Mesela bir yeleği bile kaportacı gibi çekiç işçiliği ile yaparak şekillendiriyorum dedi.