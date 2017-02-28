(Görüntülü Haber) Hurda askeri cipi yeniden yaptı (2)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()ZONGULDAK'ta oturan 28 yaşındaki Cenk Topçu, 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı.Özel bir şirkette satış müdürü Cenk Topçu, askeri araç olarak kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan 1993 model cipi, 8 ay önce Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan ihaleyle 8 bin liraya satın aldı. Çekici ile Zonguldak'a getirilen araç büyük bir revizyona sokuldu. Cip, dış ve iç döşemesinden motorundaki vidasına kadar 30 bin lira harcanarak sıfırdan yapıldı. Cenk Topçu'nun sanayi sitesinde bir çok usta ile birlikte çalışarak ve 30 bin liraya harcayarak yaptığı cip, ilgi gördü. Topçu, aracın çocukluk hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için motorlu kuryelik dahil birçok işte çalıştığını söyledi. Topçu, gerekli parayı biriktirdikten sonra aldığı aracı baştan yarattıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Nerden bakarsanız 2-3 bin cıvatası elimizden geçti arabanın. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Motorundan şasesine kadar en ufak ayrıntısına kadar yaptık arabayı. Hayalimden daha da fazlası oldu. Zonguldak sanayisinde bütün ustaların yardımları oldu. Sabahtan akşama kadar çalıştığımız zamanlarda, başka ustalar da hem izlemek hem de akıl vermek amaçlı yanımıza geliyordu. Çoğu parçası kendi imalatımız. Erkan ustanın kendi ellerinden çıktı. Ön tamponu kendi yaptı. Tavan sepeti, arka bagaj açılır-kapanır. Onu hastane yatağının mekanizmasından yaptık. Daha önce böyle bir sistem yok. Çöpten, hurdadan bile malzeme aldık." Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadığını ifade eden Topçu, "Caddeye çıktığımda tepkiler çok güzel. Gazipaşa Caddesi?nden geçtiğim zaman bütün kafalar bu arabaya dönüyor. Bakan bir daha bakıyor. Sanayiye gittiğimde de bütün ustalar başında toplanıyor arabanın" dedi.