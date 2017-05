(Görüntülü Haber) Hülya Koçyiğit'e birlikte fotoğraf çektiren 'özel öğrencilerden', 'geçmiş olsun' dileği

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki (Okulu) engelli öğrenciler, kendilerine destek vererek okullarına gelen ve 'Ünlülerle Selfie Projesi'ne katılan Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu ünlülerin fotoğraflarını sergiledi. Engelli öğrencilerden Aleyna Aymak, birlikte fotoğraf çektirdiği Hülya Koçyiğit'e “Geçmiş olsunö dileğinde bulundu. Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki engelli öğrenciler için toplumda farkındalık oluşturmak ve hayran oldukları sanatçılarla tanışma fırsatı vermek amacıyla bir süre önce 'Ünlülerle Selfie Projesi' başlatıldı. Projeye aralarında Hülya Koçyiğit'in de bulunduğu 30 tanınmış isim destek verdi. Koçyiğit ile birlikte 12 sanatçı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki okula gelerek 'Özel 'En özel selfimde olmalısın benimle' sloganı ile başlatılan proje kapsamında öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Proje sonunda sanatçı ve ünlü isimlerin seçilen 33 fotoğrafı Pelikan Alışveriş Merkezi'nde sergilenirken Türk Halk Müziği sanatçısı Sami Çelik verdiği konserle engelli öğrenciler ve ailelerini coşturdu. HÜLYA KOÇYİĞİT'İN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ Kısa süre önce Amerika'da oldukça önemli ameliyat geçiren Hülya Koçyiğit'in okulda öğrencilerle verdiği pozlardan ikisi de sergide yer aldı. Koçyiğit ile birlikte fotoğrafları sergilenen engelli öğrencilerden Aleyna Aymak, halen ABD'de tedavi gören Hülya Koçyiğit'i çok sevdiğini belirtirken, bir an önce iyileşmesi için dua eteğini söyledi. Okul Müdürü Recep Sözveren 30 ünlü isimden 12'sinin Avcılar'a gelerek, 18'ine öğrencilerini göndererek sürdürdükleri projede Hülya Koçyiğit'in sergiye katılamamasından üzüldüklerini söyledi. Koçyiğit, Mart ayında ziyaret ettiği okulda “Bu çocuklar için atılan her adım, her birinin topluma kazandırılması demek. Büyük başarı da toplumun bu özel çocuklarımızı içine alması ile gerçekleşebilir. Dilerim bu başarıyı hep beraber yakalarız" demişti.