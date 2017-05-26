(Görüntülü Haber) Hulusi Akar: "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade sözleşmeli er Emre Karagöz'ün ailesini ziyaret etti. Akar burada, "Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.





Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte şehit sözleşmeli piyade er Emre Karagöz'ün Sincan'da yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Evin önünde kurulan taziye çadırına geçen Akar, burada şehidin annesi Yurdagül ve babası Refik Karagöz'e başsağlığı diledi. Taziye ziyaretinde şehit Emre Karagöz için kuran okundu, dua edildi. Burada konuşan Akar, şehit Karagöz'e Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu: "Doğu'da Güneydoğu'da, sınır ötesinde gece gündüz demeden askerlerimiz, polisimiz, korucularımız büyük bir gayretle, büyük bir fedakarlıkla ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Burada Emre başta olmak üzere şehit olan kardeşlerimiz ve evlatlarımızın hiç birinin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri son derece kararlı, son derece yoğun bir çalışma içerisinde. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bu acılara dayanacağız. Bu acıların acı bölümünü unutup şeref bölümünü alacağız. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için şehitlerimiz olmazsa buradaki hayatımızı sürdüremeyeceğimizi, devam ettiremeyeceğimizi bileceğiz. Bunun bir aile için anne için baba için büyük bir şeref olduğu inancıyla hatırasını yaşatacağız. Mekanı cennet olsun" Akar konuşmasının ardından mahalleden ayrıldı.