(Görüntülü Haber) Hukuk fakültesinden heykel atölyesine

İZMİT(Kocaeli), () KOCAELİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik üniversite yıllarında başlamış olduğu heykel sanatına kendi atölyesinde 20 öğrencisiyle devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik, İzmit Cumhuriyet Parkı yakınlarında açmış olduğu atölyede 20 öğrencisine heykeltıraşlık dersi veriyor. Akademisyen kimliğinin kendisini engellemediğini belirten Seydi Çelik, hobi olarak başladığı heykel sanatına şu an profesyonel olarak devam ettiği için mutlu olduğunu ifade etti. Seydi Çelik meslektaşlarının sanata vakit bulamadıkları yönündeki söylemlerini oldukça yanlış bulduğunu belirtirerek, "Akademisyen meslektaşlarım konu sanata gelince vakit bulamamaktan şikayet ediyor. Oysa herkes her şeye vakit ayırabilir. Yeter ki insan yaptığı işe tutku ve sevgiyle bakabilsin" dedi. Eserleriyle 3 kişisel sergi açtığını, 7 karma sergide yer aldIğını belirten Seydi Çelik, "Hayatım boyunca sanattan hiçbir zaman kopmadım. Fakat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ağırlığı nedeniyle sanata biraz ara vermek zorunda kaldım. Bu benim içimde büyük bir ukde oldu. Çünkü ben şöyle düşünüyorum insanoğlu şu dünyada varsa kendisini gerçekleştirmek için bir gayesi var. Kendisiyle ilgili şeyler yapmalı, elbette hepimiz çalışıyoruz ve para kazanmak istiyoruz yaşamımızı idame ettirmemiz lazım. Bunların dışında biz insan olarak neden varız sorusunu sormamız lazım. Dolayısıyla ben bu yoldan hareketle akademisyenliğin ağırlığına rağmen yine sanatın bir tarafıyla ilgilenmek gerektiğini düşündüm" diye konuştu.