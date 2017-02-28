(Görüntülü Haber) HÜDA-PAR'dan 28 Şubat kınaması

Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-) HÜR Dava Partisi Gaziantep il Gençlik Kolları üyeleri 28 Şubat darbesinin 20'inci yıldönümünü basın açıklaması yaparak kınadı. Hüda-Par Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kızılçınar, 28 Şubat'ın TSK içindeki bir takım oluşumların 'irticai kalkışmaya hazırlanılıyor' bahanesiyle hükumete devirmeye çalıştığı bir dönem olduğunu söyledi. Post modern darbe girişimi olarak anılan 28 Şubat'ın Türkiye tarihinin kara bir lekesi olduğunu belirten Kızılçınar şöyle konuştu: ?Bu darbe döneminde meşru hükumet meşru hükumet iktidardan uzaklaştırılmış, yüz binlerce kişi inancından dolayı mağdur edilmiştir. Hükümet kısmı ve geçici iyileştirmelerden ziyade kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme ile yaşanan tüm mağduriyetleri biran önce gidermelidir. Bununla birlikte, darbeci çete mantığının yönlendirilmesi ile hukuk dışına çıkmış yargı kararları sonucu, masum insanlara yaşatılan mağduriyetlerin FETÖ çetesinin mağdur ettikleriyle sınırlı olmadıklarının altını çizmek gerekiyor. Ergenekon, Balyoz gibi darbeci yapılanmayla bağlantısı olmayan pek çok masum iftiraya uğramış, mağdur edilmiş ve aileleri ile birlikte eziyet görmüştür. Bu insanların maruz kaldıkları haksızlıkları telafi etmek devletin borcudur.