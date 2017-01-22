Erhan TEKTEN -Özden ATİK/ İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 14.30'da Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında tören düzenlendi. Hrant Dink'in ölümünün 10. yılında düzenlenen törene eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile sevenleri katıldı. Anma töreninde, Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, Hrant Dink için dualar edildi. Törenden sonra Rakel Dink ve oğlu Arat Dink, taziyeleri kabul etti.
(Görüntülü Haber) Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı
Erhan TEKTEN -Özden ATİK/ İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 14.30'da Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki...
22 Ocak 2017 Pazar 15:57
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