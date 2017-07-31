(Görüntülü Haber) Hozat'ta organik nohut hasadı yapıldı

TUNCELİ'nin Hozat İlçesi'nde devletin yüzde 70 hibe ve tohum desteği vererek köylülerin 170 dekarlık alana ektiği organik nohutların tarla hasadı düzenlenen törenle yapıldı.



Hozat İlçesi Altınçevre Köyü'nde çiftçi Umut Doğan tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün desteği ile 170 dekarlık alana ekilen organik nohut hasadı için düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Celaleddin Polat ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya ile birçok köylü katıldı. Organik nohut hasadı öncesi konuşan Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, Tunceli'de organgik tarım alanında çalışma başlattıklarını, devlet desteği ile ilk kez nohut ekimi yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



"170 dekar bir alanda bizim yüzde 70 hibe tohum desteği ve sertifikasyon ücreti desteği vererek üreticilerimize özellikle Hozat ilçemizde organik nohut üretimini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu ilk demonstrasyon projesi dolayısıyla biz verimi en yüksek tohumu seçtik. Bu tohumu Erzurum Araştırma Enstitüsü bize teklif etti. Hasat sonrasından bu tohumun artılarına, eksilerine bakacağız. Belki de ilimize en uygun tohum olmayabilir, o zaman en uygun tohum çeşidini araştıracağız. Biz şu anda beş üreticiyle başladık. Seneye 20-30 üreticiyle ekim yapacağız. Organik tarım bölgesi ilan edildiğimiz zaman 100 üreticimizle biz bu projelerimizi yapmaya çalışacağız. Biz diyoruz ki yüzde 70'ini biz verelim, yüzde 30'unu siz verin. 10 bin liranın 7 bin lirasını biz veriyoruz, 3 bin lirasını üreticimiz veriyor ve biz sadece destek verip üreticimize tamam, siz yapın demiyoruz. Teknik destek olarak hasadın bitimine kadar yanında olacağız. Amacımız artık ilimiz terörle değil organik tarımıyla, organik ürünleriyle, turizmiyle ön plana çıkarmak. Hepimizin bu konuda çalışması, bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz artık ilimiz bu şekilde anılsın istiyoruz. Tek çalışmamız, tek endişemiz ve tek çabamızda bu olmalı hepimizin."



Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise organik tarımın bölgede yaygınlaştığına ve devletin önemli derecede desek verdiğini belirterek, "Bu organik tarım, organik nohut ve fasulye bölgemizde yeni yeni başlamış vaziyette. Bundan sonraki süreçte bu çiftçilerimizin sayısını ziyadesiyle artıracağız ve neticesinde de bu bölgeyi ekonomik olarak kalkınmış bir yer haline getireceğiz. Şöyle bir yanılgı içerisinde giriyoruz; gelişmiş ülkeler sadece sanayisiyle gelişmemiştir. Gerçek anlamda gelişmiş ülke tarımıyla gelişmiş bir ülkedir. Kendi kendisini en zor şartlarda idama ettirebilmesi gereken bir ülkedir. Bu konuda bizde Türkiye olarak eğer gelişmişlik seviyemizin orta gruptan daha üst seviyeye çıkartmak istiyorsak tarıma daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Her şey 1'den başlar milyona ulaşmak için 1'e ihtiyaç vardır. O bağlamda bizim kendi ülkemiz bazında üzerimize düşen kendi topraklarımızı organik tarım noktasında zenginleştirebilmek. Bu çalışmalar başladı bundan sonraki süreçte de çiftçilerimizi, üreticilerimizi çeşitli hibe destekleriyle makine ekipman olabilir, nohut olabilir, sertifikasyon olabilir destekleyerek bundan sonraki süreçte bu sayıyı ziyadesiyle artırmak istiyoruz" dedi.



Yapılan konuşmaların ardında törene katılan Kaymakam Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Celaleddin Polat ve diğer yetkililer, organik nohut hasadı için tarlada sembolik nohut biçti.