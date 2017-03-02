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(Görüntülü Haber) Hortum, Serik'te restoranı dağıttı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde denizde çıkıp karada ilerleyen hortum ahşap ve demirden yapılma restoranı dağıttı, spor tesisinin ünitesine zarar verdi. Hortumun uçurduğu restoran çatısı 100 metre...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde denizde çıkıp karada ilerleyen hortum ahşap ve demirden yapılma restoranı dağıttı, spor tesisinin ünitesine zarar verdi. Hortumun uçurduğu restoran çatısı 100 metre uzakta bulundu. Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Karaya ilerleyen ve yaklaşık 2 dakika süren hortum Serik Belediyesi'ne ait Kadriye Beach Park Tesisleri içinde bir restoran ile spor tesisine zarar verdi. Demir ve ahşaptan yapılma restoranın bir bölümünü söküp ters çeviren hortum, içerideki malzemeleri dağıttı. Restoranın tuvalet bölümünün çatısı hortumla birlikte uçarak yaklaşık 100 metre ilerideki 5 yıldızlı bir otelin tenis kortunun yakınına düştü. Spor tesisinin trombolin parkı da hortum nedeniyle yıkıldı. Kış sezonu nedeniyle kapalı olan restoran hortumdan büyük zarar gördü. Olay yerine gelen işletme sahipleri ve çalışanlar etrafa saçılan malzemeleri toplamaya çalıştı. Çandır Mahallesi'nde ise bazı bölgelerde dolu yağışının etkili olduğu belirtildi.

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