(Görüntülü Haber) Hollywood yıldızı Nicole Kidman otel açılışı için Bodrum'da

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışı, dünyaca ünlü Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın da katılımıyla yapıldı.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'un iki yıl önce işletmeye başladığı, Bodrum'un Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkisi'ndeki Jumeriah Bodrum Palace, ABD sinema sektörünün ünlü şirketi Paramount Pictures tarafından Hollywood tarzıyla işletilecek. The Bodrum By Paramount Hotel adıyla hizmet verecek turistik tesisin açılış töreni, bugün saat 18.45'te, Holywood yıldızı Nicole Kidman'ın gelişiyle başladı. Milas- Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen Kidman, daha sonra VIP araçlarla otele geldi. Kidman'ı otelin girişinde, Paramount Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Ghassan Aridi ve Genel Müdürü Alessandro Redaelli koluna girerek karşıladı. Kırmızı halıda yürüyen Kidman için geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.



SEÇKİN KONUKLAR KATILDI



Açılışa dünyanın dört bir yanından çok seçkin 400 davetli katıldı. Birçok ülkeden gelen davetlilerin arasında Dubai ve Suudi Arabistan prenslerinin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İngiltere'nin önde gelen sinema dünyasının yöneticileri, mankenler ve sinema sanatçıları da gecede buluştu. Amerikan gösteri ve caz grubunun konserlerinin yanı sıra dans gösterileri nefesleri kesti. Davete katılanların şıklıkta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. Nicoke Kidman, saat 20.00'de, otel yöneticileri ile yemeğe geçti. Yemekte laos balığı, ahtapot salatası ve kalamar dolması yiyen Kidman'ın kırmızı şarap içtiği görüldü.



Açılış gecesinde ilerleyen saatlerde dünyaca ünlü Ramy Ayach Lou ile DJ Doğuş Çabakçor'un da sahne alacağı belirtildi.



Öte yandan Kidman'ın Bodrum'da kaç gün kalacağı ve ne yapacağıyla ilgili bilgi verilmedi.



TESİSİN ÖZELLİKLERİ



Turistik tesis Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika ve Milas Bodrum Havalimanı'na ise 20 dakika uzaklıkta. 80 deluxe ve suit, 54 villa tipi ev ile birlikte 2 adet açık, biri tatlı, diğeri tuzlu suyu olan açık ve kapalı havuzu bulunuyor. İçinde hamamı ve saunası olan özel villalar ile 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş tesiste çeşitli restoranlar, barlar, 12 odalı bir Talise Spa, mağazalar ve villalara tahsis edilmiş yüzme havuzları yer alıyor. Konaklayanlar Ege kıyısında dinlenmenin yanı sıra paraşüt ile yelken, rüzgar sörfü, su kayağı, balıkçılık, yelken ve dalış gibi faaliyetlerden de faydalanabiliyor.