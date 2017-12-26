Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılınca Türkiye'den hemen karşılığı geldi. Atatürk Havalimanı'nda da Hollanda'dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. Atatürk Havalimanı polisinin dün gece saat 23.45'te Türk Hava Yolları'nın TK 1954 sefer sayılı uçakla Amsterdam'dan gelen yolcular üzerinde arama yapması kamera görüntülerine yansıdı.
(Görüntülü Haber) Hollanda'daki köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda karşılık verildi
Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılınca Türkiye'den hemen karşılığı geldi. Atatürk Havalimanı'nda da Hollanda'dan...
26 Aralık 2017 Salı 10:53
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