(Görüntülü Haber) "Hocalı'daki acıyı her gün dile getirmeliyiz"

AZERBAYCAN?IN Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası?nda 26 yıl önce Ermeni kuvvetleri tarafından katledilen 613 kişi, Altınbaş Üniversitesi?nde Adalet Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte anıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi dünya 5'ten kurulu değil. Hocalı'daki acıyı her gün dile getirmeliyiz" dedi. Hocalı'yı anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Hocalı'da yaşanan acıya dikkat çekerek, "Hocalı'da, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta, Myammar'da güneşten, yağmurdan, tozdan gözettiğiniz çocuklarınızın ölümünü kendi ölümünüzden önce görmenin verdiği acıyı hissedeceksiniz. Ben onu hissettim. Bu ne siyasal, ne bilimsel bir konu. Bu insanlık konusu dedim. Bir anne kol kanat geriyor evladına ve onun ölümünü kendi ölümünden önce görüyor. Bundan daha büyük bir acıyı tahmin edemiyorum. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu. "BU ACIYI HER GÜN DİLE GETİRMELİYİZ" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 'Ermenilerin Hocalı'da yapmış olduğu toplu katliam aslında bir soykırımdır' diyerek konuya dünyanın seyirci kaldığını vurguladı. Zorlu Töre, "Biz bunu dünyaya yeteri kadar anlatamadık ya da onlar anlamadı. Çünkü karşımızdaki millet Ermeniler. Avrupa Birliği ve BM devamlı taraf tutucu yaklaşım sergiliyorlar. Biz bunu Kıbrıs'ta da görüyoruz. Biz de soykırım hareketleri oldu. Bu tür vahşetler aslında toplu bir soykırım hareketidir. Dünya çok seyirci kalıyor ve 'Türk Milleti Ermenilere soykırım yaptı' diye kabul ediyor. Dün de Hollanda'da bunu yaptılar. Biz dünyayı kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi dünya 5'ten kurulu değildir. Hocalı'daki acıyı her gün dile getirmeliyiz" ifadelerini kullandı. "ERMENİ SOYKIRIMINI 17 KİTAPTA ANLATTIM" Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı eski milletvekili Elövset Agalarov ise Ermeni soykırımı konusunda 17 kitap hazırladıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna dikkat çekti. Elövset Agalarov, şöyle devam etti: "Sözde Ermeni soykırımı üzerine 17 kitap yaptım. İngiliz, Alman, Rus, Fransızca yayınladık. Bu kitaplarımız sayesinde sözde Ermeni soykırımı bir ülkede tanınmadı. Ukrayna Parlamentosu'nda da baktılar kitaplara. Türkiye ayakta ve bu meselede her zaman Azarbeycan'ın yanında. Bizim Türk kardeşlerimizden beklentimiz çok. O nedenle bütün Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum."