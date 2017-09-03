(Görüntülü Haber) Hobi olarak başladı, örnek girişimci seçildi

BURDURLU ev kadını Gülseren Topuz, 9 yıl önce eşi ile vakit geçirmek için başladığı ahşap yakma sanatını öğrenerek kişisel ve karma olmak üzere 20 sergiye katılarak profesyonel oldu. KOSGEB desteğiyle kendi atölyesini açan Topuz, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü'nce örnek girişimci seçildi. Burdur'da oturan ev kadını 50 yaşındaki Gülseren Topuz, 2008 yılında TEDAŞ'tan emekli eşi İzzet Topuz ile Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı ahşap yakma kursuna gitti. Başta zaman geçirmek için kursa giden Gülseren Topuz, kısa sürede kendini geliştirdi. Kursu başarıyla bitiren Topuz, evde çalışmalarını sürdürdü. Geliştirdiği el becerisiyle para kazanmaya karar veren Güleseren Topuz, 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından açılan girişimcilik kursuna katıldı. ATÖLYESİNİ AÇTI Kursu başarıyla bitiren ve girişimcilik belgesi alan Gülseren Topuz, kent merkezindeki Ulu Camii yanına Renk G&İ Ahenk Ahşap El Sanatları Tasarım Atölyesi'ni açtı. Eşiyle beraber çalışmalarını sürdüren 2 çocuk annesi Gülseren Topuz, İş-Kur Burdur İl Müdürlüğü tarafından kendi işini kurmada en iyi örnek girişimci seçildi. İş-Kur'un düzenlediği kariyer günlerine de zaman zaman konuşmacı olarak davet edilen Gülseren Topuz, deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaşıyor. "İŞİNİZ İYİ YAPARSANIZ İNSANLAR SİZİ BULUR" İşini severek yaptığını belirten Gülseren Topuz, eşiyle birlikte çalıştığını söyledi. "İşinizi severek yaparsanız, size değer veren insanlar arayıp sizi buluyor" diyen Topuz, "Çizdiğim kompozisyonları ahşap yakma tekniğiyle ağaca aktarıyorum. Siparişlere göre de iş yapıyorum. Burdur'da ahşap yakma sanatında örnek olduğumu düşünüyorum. Eşimle aynı yerde çalışmak, aynı duyguları paylaşmak ayrıcalık" dedi. "ESERLERİM GELECEĞE KALACAK" Çocukları büyüdükten sonra kendisini yalnız hissettiğini, içinde bir boşluk oluştuğunu ifade eden Topuz, şöyle konuştu: "Bu boşluğu sevdiğim bir işle doldurmak istedim. Eşim ahşap yakma yapıyordu. Ben de onun yanında devam ettim. Amacım geleceğe bir şeyler bırakmak, boşa zaman geçirmek değil. Ölüp gideceğim, unutulacağım ama yaptığım eserler geleceğe kalacak." "VERDİĞİ DUYGU TARİF EDİLEMEZ" Gülseren Topuz, yaptığı eserlerle Burdur'u tanıtmaya çalıştığını da söyledi. Ahşap yakma sanatını "Verdiği duygu tarif edilemez" diye niteleyen Gülseren Topuz, şunları kaydetti: "Ahşap yakma zor bir iş olmasına rağmen, çok zevkli. Ağaçla ateşin birleşimidir. Bu sanatın Burdur'da yaygınlaşmasını istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. İnşallah ahşap yakma sanatının yaygınlaştırılmasında başarılı olacağız. Ev kadınlarına tür çalışmaları tavsiye ediyorum. Evde oturup kendilerini dinleyinceye kadar, bir şeyler üretmek, bir şeylerle uğraşmak insanı dinç ve sağlıklı tutuyor, psikolojik olarak rahatlıyorsunuz, ortaya çıkan eserler de mutlu ediyor."