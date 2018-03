(Görüntülü Haber) Hisarcıklıoğlu: İş dünyasının en büyük şikayeti, istihdam üzerindeki vergi yükü (Yeniden)

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir.'' dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ''2017 Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katıldı. İstihdam üzerindeki vergi yüküne değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:''Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir. Burda da dünyada şampiyonuyuz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya birincisiyiz. Her yıl bir sefer Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, oda başkanları bir araya geliriz. Burada Sayın Cumhurbaşkanıma, 'istihdam üzerindeki yükler konusunda dünya birincisiyiz', dedim. Zor bir dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bütün dünya ekonomi çökecek dedi, biz çökertmeyeceğiz, ekonomiyi kalkındıracağız bir başarı hikayesi yazacağız; ama senden bir talebimiz var, dedim. İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirin. Ben bunu der demez, 'Dur bir dakika Rifat' dedi. 'Tamam indireyim size yardımcı olayım; ama sen bana ne taahhüt edeceksin? 'dedi. 'Ne istiyorsunuz', dedim. 'Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500 bin üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin' dedi. 2017 tarihinde, tarihimizde ilk defa bir yılda yeni 1 milyon 500 bin istihdam sağladık, sizler sayesinde. Allah hepinizden razı olsun."BİR BABA YİĞİT ÇIKMAZKEN, BEŞ BASBAYİĞİT BİRDEN ÇIKTIYerli otomobil konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu. "Bir tane babayiğit ortaya çıkmazken beş babayiğit birden ortaya çıktı. Bu beş babayiğitte Türk özel sektöründe ilktir. İlk defa Türkiye de en büyük şirketler bir araya gelerek ortaklık yapıyor. Bizde her şey bireyseldir. Ortak otomobil yapacaklar. Yapacakları otomobilleri dünya teknolojisiyle aynı anda yarışa giriyoruz. Tamamen elektrikli otomobil yapacaklar. Dünya bu tarafa gidiyor. Klasik otomobil üretsek 100 yıl geriden başlayacaktık rekabete. Şimdi Türkiye, dünyayla aynı noktada başlıyor. İnşallah 2019 da prototip, 2021 de ilk yüzde yüz yerli, elektrikli otomobil piyasaya gelmiş olacak. Bunun çalışmalarıda devam ediyor" diye konuştu.KARDEŞ KARDEŞE KEFİL OLMAZKEN, BİZ ÜYELERİMİZE KEFİL OLDUKBu devirde baba oğula, kardeş kardeşe, komşu komşuya kefil olmazken biz üyelerimize kefil olduk diyen Hisarcıklıoğlu, "Bu devirde baba oğula, kardeş kardeşe kefil olmuyor. Ama biz oda olarak üyemize kefil oluyoruz. Neden, çünkü krediye rahat ulaşmak için. Allah korusun birinizin başına bir iş gelse kefaletin karşılığını biz ödeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde Odalar Birliği teşkilatı üyesine kefil olmuyor. Yalnızca Türkiye kefil oluyor. Ondan sonra bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar da 'ne iş yapıyorsunuz' diyor. Daha ne iş yapacağız baban sana kefil olmadı biz kefil olduk. İyi değil mi? Kefil olma miktarını 250 bin liraya çıkardık. Geçen yıl 364 bin üyemizin 221 milyar liralık kredisine kefil olduk. Bu kadar üyeye kefil olan bir kuruluş var karşınızda. Geçen yıl 681 bin üyemize faizsiz, düşük faizli kredi ya da kefil olarak imkan sağladık. İnşallah bu yıl da hazırlandık. TOBB'un nefes kredisini üyelerimize duyuracağız. Sayın Başbakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Yine üyelerimize ait olan parayı tekrar size kullandırma imkanına kavuşacağız." dedi.9.9 FAİZ İMKANIYLA KREDİ SAĞLADIKÜyelerimize 9.9. faiz oranıyla kredi imkanı sağladıklarını da belirten Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl üyelerimize 5 milyar liralık kredi kullandırdık. Daha sonra başbakanımıza ve bakanımıza giderek imkanlarımızı kullandığımızı ve üyelerimizin faizsiz kredi istediğini söyledik. Sağolsun kendileri bizi kırmadı ve KOSGEB'ten 3 yıl vadeli 50 bin lira faizsiz kredi imkanı çıktı. Bundan da üyelerimizin yüzde 29'u yani 290 bin üyemiz faydalandı." diye konuştu.