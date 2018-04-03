(Görüntülü Haber) Hisarcıklıoğlu, Bergama iş dünyasıyla buluştu

Oben ULU BERGAMA (İzmir), () TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Bergama Ticaret Odası'nın (BERTO) yeni hizmet binasının açılış töreni yapıldı. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Bergama iş dünyasıyla görüşme yaptı. BERTO Başkanı Fikret Ürper'in ev sahipliğinde dün (pazartesi) gerçekleştirilen açılış törenine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Işıldak, Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever, Bergamalı hayırsever işadamı Mithat Öztüre, Bergama eski Ticaret Odası Başkanı Ali İhsan Süter, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri katıldı. Fikret Ürper, Bergama, dünyanın en verimli ovalarından birine sahip olması ile tarımın, eşsiz Asklepion ile tarih turizminin, sahil beldelerimiz ile deniz-kum-güneş turizminin, ticaretin, hizmet sektörlerinin, sanayinin, lojistiğin ve enerji sektörünün bir arada ve birbirini engellemeden büyüyebileceği ender yerleşim birimlerinden biri. Bu olağanüstü fırsatı, insanımızın ortak refahına hizmet eder noktaya çekmek için çok çalışıyoruz. Bergama'nın gelecek 20 yıllık vizyonunda bu başlıkların hepsinde söz ve karar sahibi bir ilçe olmak var. Bergama Ticaret Odası olarak bizim asli görevimiz arasında, ilçemizin bugününe ilişkin çalışmalar yaparken, geleceğimizi de konuşmak yer alıyor dedi. TÜRBİN FABRİKASI YAPILMASI İSTENDİ Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSBİ) geçen yıl temmuz ayında üretime başlayan rüzgar enerjisi santrali kanat üreticisi LM Wind Power şirketinin Bergama, Dikili ve Kınık'tan yaklaşık 400 çalışan istihdam ettiğini anımsatan Fikret Ürper, Siemens'in yapmayı planladığı türbin fabrikası için en uygun yerin BOSBİ olduğunu sözlerine ekledi. BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan bu yatırımın Bergama'ya çekilmesi ve BOSBİ'de yapılması planlanan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi için destek istedi. BERGAMA'NIN GELECEĞİ PARLAK Ardından söz alan Hisarcıklıoğlu, 2 bin 500 yıllık tarihiyle, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başarmış, İzmir'in ilk, Türkiye'nin 13. kenti olan Bergama ile ilgili olarak şunları söylediAntik çağı görmek isteyenlerin ilk uğrayacağı mekan. Asya'nın ilk kütüphanesi burada kurulmuş. Parşömen kağıdı burada bulunmuş. Psikoterapi de ilk burada uygulanmış. Yani Bergama, geçmişten bugüne medeniyete, ilme yön vermiş bir merkez. Üstelik sadece tarihiyle değil, tarımı, madenleri ve doğal kaynaklarıyla da burası gayet zengin. Bereketli Bakırçay Ovası toprakları üzerinde kurulu. Verimli topraklara, doğal kaplıca sularına ve su kaynaklarına sahipsiniz. Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulma çalışmaları da başladı. Demiryolu, Aliağa'dan Bergama'ya uzatılacak. İZBAN'nın da, Bergama'ya kadar ulaşması planlanıyor. Tüm bunlar, başta OSB olmak üzere, Bergama'nın ticaretini ve sanayisini daha da geliştirecek. Bergama'nın geleceği parlak, yeter ki, elimizdeki imkanları iyi kullanalım. TEK RAKİBİNİZ FRANSA'NIN NİCE KENTİ Bergama'nın, tarihine ve değerlerine de hep sahip çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'yı ziyaretinde önerdiği, Türkiye'nin ilk, dünyanınsa ikinci yerel festivalini, 1937 yılından bu yana hiç ara vermeksizin düzenliyorsunuz. Bu konuda Bergama'nın tek rakibi, Fransa'daki Nice şehri. Burada, Bergama'nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini, hem ülkemize, hem de dünyaya tanıyorsunuz dedi.Bergama Ticaret Odası'nın 2014'de Akredite Oda olduğunu ve 5 yıldızlı hizmet verir hale geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu yeni hizmet binasının da bir vizyon işi olduğunun altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Fikret kardeşimin de emekleriyle, Odalarımızda çok önemli 2 adım attık. Birincisi online belge. Artık evinden, işyerinden anında belge alabileceksin. Oda'ya kadar gelmene gerek kalmadı. Artık online Oda var. İkincisi şirket kuruluşlarında Oda artık Tek Durak Ofis oldu. Tüm kuruluş işlemleri Odalarımızda gerçekleşecek. Önceden 7 olan işlem sayısını 1'e düşürdük dedi. 2013 yılında başlattıkları 81 İle 81 Okul projesini bu yıl içinde tamamlayacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, BOSBİ bünyesinde yapılması düşünülen Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin yapımını üstlenecekleri sözünü verdi. Hisarcıklıoğlu, Allah ömür ve görev verirse sözümüz olsun dedi.