(Görüntülü Haber) Hırsızlar, Altınova sahilinde oturanların korkulu rüyası oldu

BALIKESİR?in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sahil kesimindeki yazlık sitelerde, 21 Kasım günü meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri henüz yakalanmadan, bu kez de aynı bölgede bir sitedeki 7 yazlıkta hırsızlık oldu.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nin sahil kesiminde, Altınova Sahil Jandarma Karakoluna bir kilometre uzaklıkta bulunan Yorgun Sitesinde, kimsenin bulunmadığı sırada 7 yazlığa hırsız ya da hırsızlar girdi. Bazı evlerden küçük mutfak eşyaları, elektronik eşyalar ve toplamda 5 televizyon çalındı. Olay, yazlık sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine dün akşam anlaşıldı. Jandarma, çevrede oturanların ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekibi parmak izi araştırması yaptı.

Hırsızlık olayının mağdurlarından Ahmet Ünal, haberi alır almaz bu sabah İstanbul?dan Altınova?daki yazlığına geldi. Evden, kendisine ve eşine ait kol saatlerinin, küçük mutfak eşyalarının ve plazma televizyonunun çalındığını söyledi. Jandarmaya ifade verdi.

Altınova Mahallesi'nin sahil kesiminde kalan Martı Sitesi, Tatlısu Sitesi, Melyas Sitesi ve Öğretmenler Sitesi?ndeki 21 yazlığa ise 21 Kasım gün hırsız ya da hırsızlar girerek, televizyon ve birçok elektronik eşyayı alıp kaçtı.

CHP eski Milletvekili Bayram Meral de hırsızlık olayının mağduru oldu. Tatlısu Sitesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişinin 2 ayrı evden çaldıkları televizyonları götürdüğü görüldü.

Henüz 21 Kasım günü gerçekleşen hırsızlık olaylarının failleri yakalanamazken, geçen perşembe günü yine bölgede 7 evden hırsızlık yapılması üzerine site yöneticileri bekçi görevlendirmeye ve güvenlik sistemleri taktırmaya başladı.

Bölgede 21 Kasım günü ve geçen perşembe günü meydana gelen hırsızlık olaylarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştıran jandarma, hırsız ya da hırsızların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.