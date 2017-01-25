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(Görüntülü Haber) Himmet paralarını faturalarla aklamışlar

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüte 'himmet' adı altında para toplayıp şirket geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2015 yılında merkezi Denizli'de olan madencilik şirketlerinin...

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüte 'himmet' adı altında para toplayıp şirket geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2015 yılında merkezi Denizli'de olan madencilik şirketlerinin Afyonkarahisar'daki deposundan Suriye'ye gönderilirken, Şanlıurfa'da yakalanan 5.5 tonluk bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde sevkiyatıyla ilişkisi olduğu tespit edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Denizli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen kişilerce kurulan şirketlerin örgüte maddi kaynak sağlamak için himmet, burs ve kurban yardımı adı altında para topladıkları, topladıkları bu paraları şirketlerinin geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen A.D., Y.Ş. H.G. M.A., M.A.G., H.M.K ve İ.S., 6 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyette sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S ve H.G., yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 5 kişi ise tutuklandı. Tutuklular cezaevine gönderilmek üzere adliyeden çıkarılırken, onları gören yakınları karara tepki gösterdi. Tutuklananlar arasında FETÖ/PDY ile ilişkisinin olduğu ve merkezi Denizli'de olan bir madencilik şirketinin sahibi ve ortaklarının da bulunduğu, bu kişilerin 2015 yılında şirketin Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesi'nde bulunan deposundan Suriye'ye bomba yapımında kullanılması için gönderilen ve Şanlıurfa'da polis tarafından yakalanan 5.5 ton patlayıcı ham madde sevkiyatıyla ilişkisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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