(Görüntülü Haber)Hibe düveler hayatını değiştirdi

Haber-Kamera Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya),()KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 30 bin liralık hibe desteği karşılığında 9 ithal gebe düve verilen 26 yaşındaki Esma Okur'un hayatı değişti. Okur, düveler sayesinde artık hayata daha sıkı bağlandığını söyledi. İşsizlik yüzünden zor günler geçiren 26 yaşındaki Esma Okur'un imdadına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yurt genelinde başlattığı Genç Çiftçi Projesi yetişti. Proje kapsamında 30 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak üzere Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirten evli ve iki çocuk annesi Esma Okur, "Talebim olumlu karşılandı. İlçe müdürlüğümüz bana 30 bin liralık hibe desteği karşılığında 9 ithal gebe düve teslim etti. Düvelerimi Demirciköy Beldesi, Öreğler Mahallesi'ndeki evimin altındaki ahırıma koydum. Şimdi iki çocuğumla birlikte düvelerimle meşgul olmam benim hayatımı olumlu yönde değiştirdi. Artık hayata daha sıkı sarılıyorum. Sorumluluğumun arttığına inanıyorum" dedi. Biri dört diğeri iki yaşındaki iki çocuğundan ayırmadığı düvelerine gözünün içi gibi baktığını ifade eden Esma Okur, "Sabah yanlarına gidiyorum, samanlarını ve otlarını verip doyurduktan sonra da sularını içiriyorum. Daha sonra altlarını temizliyorum. Onlarla dertleşip söyleşiyorum. Onlar artık benim birer parçam oldu. Düvelerimle birlikte sorumluluğumda arttı" diye konuştu. Bakanlık ile yaptığı sözleşmede düvelerini 3 yıl sonra satabileceğine vurgu yapan Simavlı genç kadın çiftçi Esma Okur, "Ben satmayı değil onları çoğaltmayı düşünüyorum. Çünkü, onları çok sevdim. Gerçi ithal oldukları için bu günlerde biraz huysuz davranıyorlar. Ancak gün geçtikçe birbirlerimize daha iyi ısınıyoruz. Şimdi onlar artık benim dilimden de anlamaya başladılar. Ne istesem yapıyorlar. Çok iyi anlaşıyoruz" dedi. Eşinin önceleri çobanlık yaptığını anlatan Okur, "Daha sonra işimiz bozuldu. Önceleri çobanlık yaptığı için hayvan bakımını çok iyi biliyor. Şimdi hayvanlara bakmayı bana da öğretti. Hayvanlara artık ben bakıyorum. Onlarla adeta bütünleştim" diye konuştu. Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne mensup uzmanların ithal düvelerini zamanla gelip kontrol ettiklerine de vurgu yapan Okur, "Uzmanlarımız her geldiklerinde bana tam not veriyorlar. Onların bu olumlu yaklaşımları bana daha çok çalışma şevki veriyor. Hayatım değişti" dedi. Simav'da Bakanlığın 'Genç Çiftçilere Proje Desteği' kapsamında 22'si kadın olmak üzere toplam 28 genç çiftçiye 30'ar bin liralık destek sağlandı. Genç çiftçilerin aldıkları 30'ar bin liralık hibe desteği sayesinde bazılarının hayvancılık, bazılarının da tarımsal alanda üretim yaptıkları öğrenildi.