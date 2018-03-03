Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzincan'da korkutan deprem
Erzincan'da korkutan deprem
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
2 bin 295 terörist etkisiz...
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Soylu ve Akar'dan şehitlerle ilgili...

(Görüntülü Haber) Heybeliada'da yangın (EK GÖRÜNTÜLER 2)

Haber: Erhan TEKTEN / İSTANBUL Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına...

Haber: Erhan TEKTEN / İSTANBUL Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçererden itfaiye ekipleri adaya sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314