Haber: Erhan TEKTEN / İSTANBUL Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçererden itfaiye ekipleri adaya sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Heybeliada'da yangın (EK GÖRÜNTÜLER 2)
Haber: Erhan TEKTEN / İSTANBUL Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına...
03 Mart 2018 Cumartesi 22:22
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