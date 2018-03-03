(Görüntülü Haber) Heybeliada'da yangın (aktüel görüntülerle )

Haber: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Lodosun da etkisiyle alevler kısa sürede yan binalara da sıçradı. Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçererden itfaiye ekipleri adaya sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yralanan olmazken 3 bina kullanılamaz hale geldi.