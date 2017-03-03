(Görüntülü Haber) 'Herkül'ün zor anları

Turgay İPEK/ ERZURUM, ()-ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, '28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla düzenlenen araç gereç tanıtım sergisine katılan öğrenciler, arama ve kurtarma köpeği 'Herkül'e büyük ilgi gösterdi. 'Herkül'ün etrafını sarıp başını okşamaya çalışak rahatsızlık veren onlarca öğrenciyi, öğretmenleri uyardı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda AFAD'ın deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde kullandığı ekipmanlar sergilendi. Sergiyi Vali Seyfettin Azizoğlu, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle gezdi. Vali Seyfettin Azizoğlu, çalışmalar hakkında bilgi alırken, sergiyi gezen öğrencilerin ilgi odağı ise bugüne kadar birçok afette görev alıp hayat kurtaran arama kurtarma köpeği Herkül oldu. Bakıcının yanında çevreyi izleyen Herkül, biranda onlarca çocuğun sevgi gösterisine uğrayınca ne yapacağını şaşırdı. Çocukların boynuna sarılıp elleriyle başını okşadığı 12 yaşındaki Labrador retriever cinsi Herkül, aşırı ilgi ve sevgiden sıkılıp başını bakıcısının bacakları arasına soktu. Köpeğin rahatsız ve huzursuz olduğunu gören öğretmenler de öğrencileri uyararak "Yavaş, sırayla, sıkmayın" diye uyarıları ile Herkül'e yardımcı oldu.