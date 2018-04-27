(Görüntülü Haber) Herkül mutluluğu

BURSA'da geçtiğimiz cuma günü bir villanın bahçesinden çalınan Chow Chow cinsi Herkül isimli köpek, polis ekipleri tarafından bulundu. Köpeği çalan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, Herkül ise satmak için bekletildiği depodan çıkartılıp sahibine teslim edildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü 2 şüpheli, villanın bahçesinde duran Çin Aslan'ı cinsi olarak bilinen Herkül isimli köpeği önce sevip daha sonra çalmış ve bu anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan olay üzerine köpeğin sahibi Ebru Boztekin, büyük bir üzüntü ile durumu polis ekiplerine bildirdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. POLİSTEN 'HERKÜL' OPERASYONU Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı hırsızlık haberinden 4 gün sonra, gelen, Herkülü gördüm, 2 kişi gezdiriyordu ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde şüphelilerin evlerini tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde bulunan ve güvenlik kameralarında ki hırsızlarla uyuşan 2 kişi gözaltına alındı. Köpek Hise evin deposunda demir korkuluklara bağlı vaziyette bulundu. EVLADIMIZA KAVUŞTUK Herkül çalındıktan sonra ailecek büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Ebru Boztekin, Herkül çalındıktan sonra polise başvurduk. Tüm süre içinde emeği geçen tüm polis ekiplerine, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi kendi köpekleri gibi uğraştılar, 4 gün boyunca yeri geldi kapı kapı, sokak sokak dolaştık. Daha sonra Herkül bulundu. Biz evladımıza kavuştuk, Allah kimseyi evladından ayırmasın. Herkül kaybolduktan 1 gün sonra oğlum Emir'in 5.yaş doğum günüydü, mumları üflerken Herkül'ün geri gelmesini dilemişti. Oğlumun dileği oldu. diye konuştu.