(Görüntülü Haber) Her ölüye zeytin ağacı diktiler, zeytinin gelirini ihtiyaç sahiplerine verdiler
12 Nisan 2018 Perşembe 10:08
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