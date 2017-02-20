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(Görüntülü Haber) Hentbolcuya doğum günü sürprizi

BURDUR'da devam eden Hentbol Bölgesel Eleme Müsabakalarında Manisa Spor Lisesi oyuncusu Süleyman Angi'ye maç öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Gençler Kız Erkek...

BURDUR'da devam eden Hentbol Bölgesel Eleme Müsabakalarında Manisa Spor Lisesi oyuncusu Süleyman Angi'ye maç öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Gençler Kız Erkek Hentbol Bölgesel Eleme Müsabakaları kapsamında dün oynanan Antalya Serik Özel Akdeniz Yükseliş Koleji ve Manisa Spor Lisesi karşılaşması öncesi Manisa ekibinden Süleyman Angi'ye sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Karşılaşma öncesi Hentbol Burdur İl Temsilcisi Mehmet Şimşek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda bir sporcumuz bugün oynayamayacak" diyerek Süleyman Angi'yi hakem kürsüsüne çağırdı. Angi kürsüye geldiğinde doğum günü pastası çıkarılarak kutlama yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran Süleyman Angi, arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastadaki mumları söndürdü. 16 yaşına giren Angi, "Bir ara gerçekten oynayamayacağımı düşündüm. Sürpriz için Hentbol İl Temsilcimize ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok sevindim" dedi. Karşılaşmayı Antalya temsilcisi 33-22 kazandı.

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