(Görüntülü Haber) Hemşirenin dudağına konulan madde belirlenemedi

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları aniden şişince hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş'in dudaklarına nasıl bir dolgu malzemesi konulduğu hala belirlenemedi.



Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde Merve Keleş'in tedavisini üstlenen Prof. Dr. Metin Yavuz, hastanın sağlık durumuyla ilgili konuştu. Bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Merve Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini anlatan Prof. Dr. Yavuz, "Hastamızın çok ciddi bir enfeksiyon ve alerji durumu ve dudaklarında sorun vardı. Müdahale edilmeseydi dudaklarını kaybedebilirdi. Bu aşamada gerekli tedaviyi yaptık. Takibini yaparak hastayı taburcu edeceğiz" dedi.



'LABORATUVARDA SAPTANAMADI'



Merve Keleş'in dudaklarına nasıl bir dolgu malzemesi konulduğunu saptamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:



"Bu süreçte dudağındaki materyale yönelik çalışma yaptık. Bunu saptarsak spesifik bir tedavi yapabiliriz diye düşünmüştük. Üniversitemizin yeni kurulan araştırma laboratuvarı, patoloji ve toksikoloji laboratuvarlarımızda araştırmalar yaptık. Dolgu maddesiyle ilgili parça alarak inceleme yaptık. Mesela 'Silikon olabilir mi?' diye baktık. Olmadığını saptadık. Başka malzemelerle ilgili de pozitif bir bulgu elde edemedik. Fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere hastamız şu an iyiye doğru gidiyor. Ama materyali saptama ve ona yönelik tedaviyi düzenleme çalışmalarımız halen devam ediyor. Hastamızı muhtemelen yarın taburcu edeceğiz. İlaç tedavisi ve takibi sürecek. Kontrolümüz aralıklarla sürecek. Bu işlemi yapan kişi gözetim altında. Bu süreçte belki materyalle ilgili gelişme olursa bu imkanı da değerlendirip, materyale göre spesifik tedavimiz olabilir. Kısa zamanda aldığımız önemli bir iyileşme süreci var. Sahte estetik işlemlerine karşı dikkatli olunmalı. Herhangi biri bu işlere soyunabiliyor. Bunlara karşı yaptıran kişilerin de dikkatli olmalı. Bu tür işlemler uzman kişilerce yapılabilir. Uzman hekimlere güvenip bunları rahatlıkla yaptırabilir."