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(Görüntülü Haber) Hem eğitim verecekler hem de tedavi edecekler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() YERYÜZÜ Doktorları Gönüllü Sağlık Ekipleri, kadın doğum ve genel cerrahi alanlarında yerel sağlık personeline pratik eğitim vermek ve tedavi imkanı bulunmayan hastaların ameliyatlarını yapmak...

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() YERYÜZÜ Doktorları Gönüllü Sağlık Ekipleri, kadın doğum ve genel cerrahi alanlarında yerel sağlık personeline pratik eğitim vermek ve tedavi imkanı bulunmayan hastaların ameliyatlarını yapmak üzere Uganda’ya gitti. Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Yahyahan Güney ve aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 1 genel cerrahi, 2 hemşire, 1 anestezist, 1 saha koordinatörü olmak üzere bir grup sağlık gönüllüsü Türk Hava Yolları’na ait uçakla Uganda’ya gitti. Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Yahyahan Güney bir sivil toplum kuruluşu olarak bugüne kadar Kenya’dan Filipinlere, Somali’den Nepal’e kadar 40’dan fazla ülkede sağlık yardımlarında bulunduklarını söyledi. UGANDA’DA YILLARDAN BERİ ÇALIŞIYORUZ Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güney, “ Dünya’da eşitsizlikler ve olumsuzluklar her zaman devam ediyor. Ne yaparsak yapalım hayatın gerçeği bu. Sivil bir inisiyatifle dünyanın mağdur olduğu bölgelerine ulaşmak, oralara bir takım hizmetler götürmek bizim kendimize iş edindiğimiz bir mesele. Bütün gönüllü çalışanlarımızla ülkemizin birikimlerini, imkanlarını, sağlık çalışanlarımızın gücünü Afrika’ya taşımaya oralara destek olmaya, onları sevgiyle kardeşçe kucaklamaya çalışıyoruz. Bunun için düzenli olarak Afrika faaliyetlerine devam ediyoruz. Uganda’da yıllardan beri çalışıyoruz. O bölgede sağlık çalışmaları yapıyoruz, su kuyuları açıyoruz, bölgede gıda yardımları yapıyoruz. Oradaki sağlık kurumlarının kalitesini yükseltemeye ve hizmetlerini arttırmaya çalışıyoruz. O bölgedeki eğitim ve tıp fakültelerini destekliyoruz” dedi.

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