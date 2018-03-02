(Görüntülü Haber) Heliski tutkunlarını, çığdan airbag çanta koruyor

RİZE'nin Kaçkar Dağları’nda helikopterle kayak sporu heliski heyecanı sürüyor. Adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışan sporcuları, olası çığ altında kalma tehlikesine karşı sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çanta koruyacak. Çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılan ve bir çadır görevi gören çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor.



Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yapılan heliski sporu bu yılda Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan gelen tutkunları tarafından gerçekleştiriliyor. Ayder Heliski firması tarafından 2 helikopterle gerçekleştirilen program kapsamında sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere iniyor. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin euro ödüyor.



AİRBAG ÇANTA KORUYOR



Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan bir helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter olası olaylara müdahale için hazırlandı.



'3 AŞAMALI GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULUYORUZ'



Ayder Heliski Firması ortağı Üyesi Haluk Kurt, sporun zor görünse de 7'den 77'ye kadar herkese hitap ettiğini belirterek Kaçkar Dağları'nda 3 aşamalı üst düzey güvenlik tedbirleri uyguladıklarını anlattı. Kurt, "Kaçkarlarda çok sağlam bir iletişim ağı kurduk. Zirvelere kurduğumuz rölelerle pilotlar ve rehberlerle sürekli iletişimi güçlü tutuyoruz. Her kayakçının üzerinde uydu vericisi var. Olası çığ altında kalma durumunda uydu vericisi kayakçının yerini bize bildiriyor. Yine kayakçılarımız sırtlarında airbag çanta taşıyor. Kayakçı çığ altında kalsa bile açılan airbag üzerini boylu boyunca örttüğü kişiyi güvence altında tutuyor" dedi.



Kaçkar Dağları'nın Heliski sporu için çok özel bir yer olduğunu ifade eden Kurt, "Heliski faaliyetinin burada tutmasının nedeni Kaçkarların toz ve pudra şeklindeki kara sahip olması. Bu özellik dünyada az sayıda yerde bulunuyor. Benzeri kar yapısı Sarıkamış ve Gürcistan'da da mevcut. Ancak dünyanın başka bir yerinde aynı kar yapısını bulmak zor" ifadelerini kullandı.



10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU



Kaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan heliski, Türkiye'de ise sadece Kaçkarlar'da yapılıyor.

