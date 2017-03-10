Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti. Otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.
(Görüntülü Haber) Helikopterden kopan parça D-100'de ilerleyen otomobilin üzerine düştü
Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti. Otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen...
10 Mart 2017 Cuma 14:29
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