(Görüntülü Haber) Hekimler kapıyı açtırıp üye olmak için başvurdular

Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN- TÜRK Tabipler Birliği'ne bağlı Samsun Tabip Odası, Nisan ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi üye kaydına gelen hekimler odanın 3-4 gündür kapalı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine odaya gelen hekimler, mevcut başkanla telefonla görüşerek kapıyı açtırıp, üye kayıt formunu doldurdu. Samsun Tabipler Odası, 22 Nisan tarihinde yapacakları Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi üye olmaya gelen hekimler odanın son 3-4 gündür kapalı olduğunu iddia ederek, odaya gittiler. Mevcut Başkan Dr. Murat Erkan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından odayı açtıran hekimler üye kayıtlarını yaptırdı. Mevcut yönetimde olan bazı yönetim kurulu üyeleri de üye seçmenlerinin YSK'ya verildiğini fakat kendilerinin bile listeyi göremediğini iddia etti. Samsun Tabip Odası'nın gerçek sahibinin hekimler olduğunu ifade eden eski oda başkanı Doç.Dr. Fatih Özkan, "Odada bir takım üyelikle ilgili sıkıntı yaşandığı haberi gelmişti. Kapıların açılamadığı, kayıtların yaptırılamadığı noktasında. Bugün geldik, burası bizim malımız. Burası hekimlerin odası. Şuanda kapılar açıldı. Kapalı olmasını da şansızlığa bağlıyorum" dedi. Odanın kapalı olmasına tepki gösteren Prof.Dr. Tevfik Sünter, "Önümüzde tabip odası seçimleri var. Odamıza üye olmaya gelen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda odanın kapalı olduğu ve kayıt yapma şanslarının olmadığını öğrendik. Bu çerçevede tabip odamızı ziyarete geldik. Başkanımız ile görüştük ve şuanda tabip odamız açılmış ve kayıtlar yapılmaktadır. Burada tabip odamızın her zaman açık olması gerekmektedir. Çünkü hekimlerimizin yoğun çalışma ortamında her an ya da sık sık tabip odasına gelme şansları söz konusu değil. Bu anlamda biraz daha titizlik gösterilmesi gerekiyor. Şimdilik kayıtlar devam ediyor" diye konuştu.