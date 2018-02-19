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(Görüntülü Haber) Hediyeleri açık artırma ile satıp, geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Yılmaz Bekler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için kendisine gelen hediyeleri açık artırmayla satarak, elde ettiği 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Turhal Belediye...

TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Yılmaz Bekler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için kendisine gelen hediyeleri açık artırmayla satarak, elde ettiği 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için ilçede düzenlenen 'Şehitlerimiz ve Afrin için duada buluşuyoruz' programı öncesinde Mehmet Uzun Spor Salonu'nu girişinde kendisine gelen kalem, tabak, tablo gibi çeşitli hediyeleri açık artırmayla sattı. Belediye Başkanı olduğu günden bugüne kadar gelen hediyeleri açık artırmaya çıkardığını söylen Başkan Bekler, "Bu hediyeler her ne kadar bizim şahsımıza gelmiş olsa da, biz belediye başkanı olmasak bize bu hediyeler verilmemiş olacaktı. Bundan dolayı bizim buradaki hediyeleri kullanmamız mümkün değil. Bu hediyelerden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladık" dedi.

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