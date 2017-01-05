(Görüntülü Haber) HDPLİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 3 GÖZALTI

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL Beyoğlu'nda, HDP İstanbul Eşbaşkanları Aysel Güzel ve Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP İstanbul İl yöneticisinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Eşbaşkanları Aysel Güzel ve Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP İstanbul İl yöneticisinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen HDP'li grup, Galatasaray Meydanı'nda saat 19.30'da toplanmaya çalıştı. Galatasaray Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi alan polis, meydana girmek isteyen gruplara izin vermedi. Küçük bir grubun meydana girmekte ısrarcı davranması üzerine polis dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu iki kadın bir erkek 3 kişi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Diğer grup üyeleri de polis tarafından meydandan uzaklaştırıldı.