(Görüntülü Haber) HDP'nin Referandumda Hayır toplantısı İzmir'de yapıldı
02 Mart 2017 Perşembe 13:22
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